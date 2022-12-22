Один з аутсайдерів групи А Першої ліги ухвалив радикальні рішення перед стартом другої частини сезону 2022/23.

Буковина за обопільною згодою сторін припинила співпрацю з низкою гравців, які грали в осінній частині сезону, повідомляє сайт клубу.

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За чернівецьку команду більше не виступатимуть голкіпер Віталій Чеботарьов, оборонці Микола Павлюк, Семен Даценко, півзахисники Андрій Шишигін, Олександр Жумига, Ігор Кошман, а також форварди Андрій Королянчук та Микита Комісар. Усі футболісти у поточній кампанії провели від 5 до 10 поєдинків.

Наставник Буковини Андрій Мельничук вже повідомив, що тривають пошуки нових виконавців. "Особливу увагу акцентуємо на футболістах, які зможуть підсилити лінію атаки. Зараз ведемо переговори з кількома виконавцями. Також хочу подякувати за співпрацю тим гравцям, які покинули команду взимку", – заявив Мельничук.

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