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Незабитий вирішальний пенальті Дерліса у відеоогляді матчу Бразилія – Парагвай – 0:0 (4:3 пен)

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Незабитий вирішальний пенальті Дерліса у відеоогляді матчу Бразилія – Парагвай – 0:0 (4:3 пен)
Бразилія / Федерація футболу Бразилії

Бразилія перемогла Парагвай в 1/4 фіналу Копа Амеріка. Дивіться відеоогляд матчу та серії пенальті Бразилія – Парагвай.

 

Копа Амеріка-2019, 1/4 фіналу

Бразилія – Парагвай – 0:0 (4:3 пен.)

Вилучення: Бальбуена (Парагвай), 58

Копа Амеріка: Бразилія у серії пенальті перемогла Парагвай та вийшла у півфінал

Бразилія та Парагвай втретє поспіль зустрілись на стадії 1/4 фіналу Копа Амеріка. Як і у двох попередніх протистояннях, матч дійшов до серії післяматчових пенальті.

Вінгер київського Динамо Дерліс Гонсалес у вирішальному ударі не влучив з 11-метрової позначки, після чого Габріел Жезус вивів бразильців у півфінал, де вони зіграють вперше з 2007 року.

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Світ Відеоновини Копа Амеріка Копа Амеріка-2019 Парагвай Парагвай Бразилія Бразилія Бразилія - Парагвай
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