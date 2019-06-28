Незабитий вирішальний пенальті Дерліса у відеоогляді матчу Бразилія – Парагвай – 0:0 (4:3 пен)

Бразилія перемогла Парагвай в 1/4 фіналу Копа Амеріка. Дивіться відеоогляд матчу та серії пенальті Бразилія – Парагвай.

Копа Амеріка-2019, 1/4 фіналу

Бразилія – Парагвай – 0:0 (4:3 пен.)

Вилучення: Бальбуена (Парагвай), 58

Копа Амеріка: Бразилія у серії пенальті перемогла Парагвай та вийшла у півфінал

Бразилія та Парагвай втретє поспіль зустрілись на стадії 1/4 фіналу Копа Амеріка. Як і у двох попередніх протистояннях, матч дійшов до серії післяматчових пенальті.

Вінгер київського Динамо Дерліс Гонсалес у вирішальному ударі не влучив з 11-метрової позначки, після чого Габріел Жезус вивів бразильців у півфінал, де вони зіграють вперше з 2007 року.