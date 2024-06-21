Представник Динамо вперше вийшов у основі на Євро-2024 і провів дуже солідний матч проти Словаччини (2:1). Після поєдинку 22-річний Володимир зізнався про сімейну трагедію.

Словаччина – Україна – 1:2 – відео голів та огляд матчу

"Не дуже хотів про це говорити, але за день до матчу пішов з життя мій дідусь. В мене була подвійна мотивація сьогодні вийти та довести", – сказав Бражко, мужньо тамуючи емоції.

Нинішній рік стає для хавбека проривним. Він закріпився у статусі лідера Динамо і виборов поїздку на Євро, де також відіграє важливу роль. Наступне випробування – Бельгія 26 червня.

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