Боснія і Герцеговина приймала Фінляндію в рамках 9-го туру кваліфікації на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Боснія і Герцеговина – Фінляндія – відео голів та огляд матчу / Фото UEFA

Фінляндія несподівано відкрила рахунок у зустрічі, але вже за кілька хвилин після святкування залишилась у меншості.

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Замість порятунку ситуації боснійці примудрились пропустити знову на старті другого тайму. Реалізувавши цікаву комбінацію зі штрафного, господарі все ж відквитали один м'яч. Проте останнє слово було за фінами – 1:3.

Перемога дозволила збірній Фінляндії витіснити українців з другої сходинки, а Боснія втратила навіть теоретичний шанс на вихід із групи.

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