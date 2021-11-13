Боснія і Герцеговина – Фінляндія – 1:3 – відео голів та огляд матчу
Боснія і Герцеговина приймала Фінляндію в рамках 9-го туру кваліфікації на ЧС-2022. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Фінляндія несподівано відкрила рахунок у зустрічі, але вже за кілька хвилин після святкування залишилась у меншості.
Боснія і Герцеговина – Україна: прогноз на вирішальний матч відбору до ЧС-2022
Замість порятунку ситуації боснійці примудрились пропустити знову на старті другого тайму. Реалізувавши цікаву комбінацію зі штрафного, господарі все ж відквитали один м'яч. Проте останнє слово було за фінами – 1:3.
Перемога дозволила збірній Фінляндії витіснити українців з другої сходинки, а Боснія втратила навіть теоретичний шанс на вихід із групи.
Фінляндія у меншості перемогла Боснію і Герцеговину – Україна отримала найгірший розклад на останній тур відбору