Бордо хоче орендувати Шабанова, – ЗМІ

Захисник Динамо Артем Шабанов може продовжити кар'єру у Франції.
Французький Бордо зацікавлений у послугах оборонця Динамо Артема Шабанова, повідомляє Mercato 365 у своєму Twitter.
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За інформацією джерела, жирондинці хочуть взяти в оренду 26-річного захисника "біло-синіх", який є вихованцем клубної академії.
Нагадаємо, Артем повернувся в Динамо з Олімпіка на початку 2017 року, проте так і не зміг стати гравцем основи киян.
Зазначимо, Бордо є суперником Маріуполя у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. "Приазовці" вже завтра зіграють свій матч проти жирондинців.
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