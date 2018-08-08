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Бордо хоче орендувати Шабанова, – ЗМІ

11:56 845 Читать на русском
Бордо хоче орендувати Шабанова, – ЗМІ
Артем Шабанов / Фото: ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Артем Шабанов може продовжити кар'єру у Франції.

Французький Бордо зацікавлений у послугах оборонця Динамо Артема Шабанова, повідомляє Mercato 365 у своєму Twitter.

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За інформацією джерела, жирондинці хочуть взяти в оренду 26-річного захисника "біло-синіх", який є вихованцем клубної академії.

Нагадаємо, Артем повернувся в Динамо з Олімпіка на початку 2017 року, проте так і не зміг стати гравцем основи киян.

Зазначимо, Бордо є суперником Маріуполя у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи. "Приазовці" вже завтра зіграють свій матч проти жирондинців.

Видра, яким цікавилось Динамо, став гравцем Бернлі

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