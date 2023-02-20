Агент, який представляє компанію Part of the Game, розповів про зацікавленість до ще 2 гравців Шахтаря.

Окрім голкіпера Анатолія Трубіна, іноземні клуби зацікавлені у трансферах Дмитра Криськіва та Валерія Бондаря.

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Цю інформацію повідомив один із представників агенції Part of The Game в інтерв’ю журналісту Луці Бендоні. З компанією вже контактує чимало команд.

Цього сезону 23-річний захисник провів 17 матчів (гол+асист). Контракт Валерія, за неофіційною інформацією, розрахований до жовтня 2024 року.

22-річний хавбек має менше ігрового часу – 8 матчів, чотири забиті м'ячі та дві результативні передачі. Угода Дмитра з "гірниками" чинна до грудня наступного року. Після переходу Михайла Мудрика в Челсі саме Криськів зайняв його місце в основному складі Шахтаря.

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