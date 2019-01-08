Безус хоче перейти у Антверпен, щоб повернутися у збірну України

Хавбек Сент-Трюйдена Роман Безус може змінити клубну прописку в Бельгії.

"Я – останній, хто хоче, аби Безус пішов, але на все є своя ціна. У тому числі й на Безуса. Він би не покинув Сент-Трюйден просто так, але він хоче грати за свою національну збірну", – сказав тренер бельгійської команди Марк Бріс Аntwerpfans.

Сент-Трюйден визначився з сумою, яку хоче отримати за Безуса

Зазначимо, Безус затримався у відпустці через хрещення молодшого сина. Раніше повідомлялось, що Антверпен готовий запропонувати двох гравців за Безуса.

В поточному сезоні Роман зіграв в 16 матчах за Сент-Трюйден, в яких забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі.

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