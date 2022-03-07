Український легіонер бельгійського Гента Роман Безус прокоментував свій гол у ворота Зюлте-Варегема (2:1) у Лізі Жупіле та подякував всім за підтримку України.

"Я підготував декілька речей у разі якби забив гол, наприклад, повідомлення під футболкою. Але у мене було стільки емоцій, що я забув її продемонструвати. Навіть зараз мені важко висловити свої почуття.

Безус голом у доданий час приніс Генту перемогу в чемпіонаті Бельгії і закликав закрити небо над Україною

Але я дуже хочу подякувати всім, хто нас підтримує і допомагає. Для них це щось маленьке, а для нас це багато означає. Я отримав браслет від дитини на підтримку. Також я отримав декілька малюнків. Підтримку, яку ми отримуємо з усього світу, ми всі дуже цінуємо.

Гент організував збір коштів на допомогу Україні. У центрі міста висить великий український прапор. Міський голова пожертвував ліки. Я дуже вдячний за це.

Я перевіряю новини на своєму мобільному щохвилини. Я постійно думаю про це, тому грати у футбол непросто. Тож дякую всім у клубі, що врахували це. Я також маю від них велику підтримку. Але все це дуже важко", – цитує Безуса офіційний сайт Гента.

Нагадаємо, у матчі 30-го туру чемпіонату Бельгії проти Зюлте-Варегем Роман вийшов на поле на останні 15 хвилин і у доданий час приніс перемогу Генту. Після забитого гола українець продемонстрував футболку з написом "Close the Sky" ("Закрийте небо").

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