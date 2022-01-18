Нещодавно український тренер покинув Дженоа, а лісабонці ще раніше попрощалися з Жорже Жезушем. Бенфіці, президентом якої є Руй Кошта (колишній одноклубник Шевченка в Мілані), одразу почали приписувати можливість призначення українця, але "орли" оперативно все заперечили.

Шевченко вперше прокоментував відставку з Дженоа: "Головне, щоб не було соромно дивитись у дзеркало"

"Бенфіка уточнює, що не зверталася ні до Шевченка, ні до будь-якого іншого тренера, крім нинішнього, після відставки Жорже Жезуша. Єдиним, з ким контактував клуб, є чинний наставник – Нельсон Веріссімо, який очолюватиме команду щонайменше до завершення поточного сезону", – йдеться у заяві на офіційному сайті Бенфіки.

У чемпіонаті Португалії команда Романа Яремчука посідає третє місце, відстаючи від лідера вже на 9 очок. У Лізі чемпіонів суперником Бенфіки стане Аякс.

"Повертайся працювати додому": провальна авантюра Шевченка з присмаком махінацій, або Куди після невдячної Дженоа