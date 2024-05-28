Тренерський штаб бельгійців на чолі з Доменіко Тедеско визначився зі списком гравців, які візьмуть участь у чемпіонаті Європи.

Бельгія не пішла шляхом багатьох збірних, які на цьому етапі оголошують розширені заявки. Тедесто відразу назвав 25 гравців, які поїдуть на Євро-2024. Зауважимо, що УЄФА дозволив брати на турнір 26 футболістів.

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Як і передбачалося, у складі національної команди немає Тібо Куртуа. Конкурент Андрія Луніна наразі готується до фіналу Ліги чемпіонів, але літо присвятить тому, щоб остаточно позбутися проблем зі здоров'ям.

Заявка збірної Бельгії на Євро-2024:

Воротарі: Кастелс (Вольфсбург), Камінскі (Лутон), Селс (Ноттінгем Форест).

Захисники: Кастань (Фулхем), Де Кейпер (Брюгге), Фас (Лестер), Меньє (Трабзонсопр), Теате (Ренн), Вертонген (Андерленхт), Дебаст (Андерленхт).

Півзахисники: Де Брюйне (Манчестер Сіті), О.Мангала (Ноттінгем Форест), Онана (Евертон), Тілеманс (Астон Вілла), Вермерен (Атлетіко), Вітсель (Атлетіко), Вранкс (Вольфсбург).

Нападники: Й. Бакайоко (ПСВ), Карраско, Де Кетелаєре (Аталанта), Доку (Манчестер Сіті), Лукаку (Рома), Лукебакіо (Севілья), Опенда (РБ Лейпциг), Троссар (Арсенал).

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Нагадаємо, що на Євро-2024 збірна Бельгії гратиме у групі Е, де її суперниками будуть національні команди України, Словаччини та Румунії.