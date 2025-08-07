У четвер, 7 серпня, відбувся товариський матч між Баварією і Тоттенхемом в рамках турніру Telekom Cup (4:0). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Telekom Cup

Баварія – Тоттенхем – 4:0

Голи: Кейн, 12, Коман, 61, Карл, 74, Майк, 80

На 14-й хвилині Кейн не реалізував пенальті (вище)

За дев'ять днів до старту своєї офіційної кампанії 2025/26 головний тренер Баварії Венсан Компані проводив генеральну репетицію з Тоттенхемом. Харрі Кейн зіграв проти рідного клубу, а Жоау Палінья протистояв своїм колишнім партнерам по команді.

Тоттенхем орендував переможця Ліги націй з правом викупу за 30 мільйонів

Уже на 12-й хвилині Кейн обіграв героя фіналу Ліги Європи Мікі ван де Вена і замкнув передачу Олісе.

Двома хвилинами пізніше Палінья "привіз" пенальті по старій пам'яті, але Кейн не зміг реалізувати 11-метровий. Харрі послизнувся при ударі і пробив над поперечиною.

Забити знову Баварія змогла лише після перерви – Лаймер запресингував Спенса, який зробив пас прямо на Комана. Вінгер змістився в центр поля в стилі Роббена, а потім з 16 метрів відправляє м'яч у лівий верхній кут.

Два інших голи забили молоді гравці Баварії, які вийшли на заміну.