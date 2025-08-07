Баварія виграла у Тоттенхема – Кейн не забив пенальті, який "привіз" Палінья
Telekom Cup
Баварія – Тоттенхем – 4:0
Голи: Кейн, 12, Коман, 61, Карл, 74, Майк, 80
На 14-й хвилині Кейн не реалізував пенальті (вище)
За дев'ять днів до старту своєї офіційної кампанії 2025/26 головний тренер Баварії Венсан Компані проводив генеральну репетицію з Тоттенхемом. Харрі Кейн зіграв проти рідного клубу, а Жоау Палінья протистояв своїм колишнім партнерам по команді.
Тоттенхем орендував переможця Ліги націй з правом викупу за 30 мільйонів
Уже на 12-й хвилині Кейн обіграв героя фіналу Ліги Європи Мікі ван де Вена і замкнув передачу Олісе.
Двома хвилинами пізніше Палінья "привіз" пенальті по старій пам'яті, але Кейн не зміг реалізувати 11-метровий. Харрі послизнувся при ударі і пробив над поперечиною.
Забити знову Баварія змогла лише після перерви – Лаймер запресингував Спенса, який зробив пас прямо на Комана. Вінгер змістився в центр поля в стилі Роббена, а потім з 16 метрів відправляє м'яч у лівий верхній кут.
Два інших голи забили молоді гравці Баварії, які вийшли на заміну.