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Бартомеу пригадав чотири сезони Ліги чемпіонів, де Барселона вилітала незаслужено

21:44 - Читать на русском
Бартомеу пригадав чотири сезони Ліги чемпіонів, де Барселона вилітала незаслужено
Жозеп-Марія Бартомеу / Фото ФК Барселона

Президент каталонців Жозеп-Марія Бартомеу вважає, що ЛЧ несправедлива до каталонського клубу.

"Чи заслуговувала Барселона більше титулів у Лізі чемпіонів? Однозначно. Ми недорахувалися чотирьох кубків, коли нас вибивали Інтер, Челсі, Рома та Ліверпуль.

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Я вважаю, що ми їх недорахувалися, тому що ми їх заслужили", – цитує Бартомеу Sport.es.

Нагадаємо, Барса провалила фінальний етап минулого сезону, пропустивши Реал на першу сходинку Ла Ліги, та покинувши Лігу чемпіонів на стадії чвертьфіналу (поразка від Баварії 2:8). Такі результати спричинили зміни на тренерському містку.

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Теги
Барселона Барселона Ліга чемпіонів Жозеп-Марія Бартомеу
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