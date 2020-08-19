Бартомеу пригадав чотири сезони Ліги чемпіонів, де Барселона вилітала незаслужено

"Чи заслуговувала Барселона більше титулів у Лізі чемпіонів? Однозначно. Ми недорахувалися чотирьох кубків, коли нас вибивали Інтер, Челсі, Рома та Ліверпуль.

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Я вважаю, що ми їх недорахувалися, тому що ми їх заслужили", – цитує Бартомеу Sport.es.

Нагадаємо, Барса провалила фінальний етап минулого сезону, пропустивши Реал на першу сходинку Ла Ліги, та покинувши Лігу чемпіонів на стадії чвертьфіналу (поразка від Баварії 2:8). Такі результати спричинили зміни на тренерському містку.

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