Бартомеу вспомнил четыре сезона Лиги чемпионов, где Барселона вылетала незаслуженно

"Заслуживала ли Барселона больше титулов в Лиге чемпионов? Однозначно. Мы недосчитались четырех кубков, когда нас выбивали Интер, Челси, Рома и Ливерпуль.

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Я считаю, что мы их недосчитались, потому что мы их заслужили", – цитирует Бартомеу Sport.es.

Напомним, Барса провалила финальный этап прошлого сезона, пропустив Реал на первую строчку Ла Лиги, и покинув Лигу чемпионов на стадии четвертьфинала (поражение от Баварии 2:8). Такие результаты спровоцировали смену на тренерском мостике.

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