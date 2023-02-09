"Синьо-гранатові" готові підсилитися кількома футболістами, які поки грають за команду Хосепа Гвардіоли.

Нещодавно проти Ман Сіті відкрили провадження щодо ймовірного порушення фінансового фейр-плей АПЛ. Якщо провину "містян" доведуть", команді загрожуватиме зняття очок або виключення з Прем'єр-ліги.

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Барселона пильно стежить за розвитком ситуації, адже можливі санкції щодо англійського гранда неминуче призведуть до відходу низки футболістів. Каталонці готові скористатися потенційними проблемами Сіті та переманити Бернарду Сілву, повідомляє Mundo Deportivo.

Португальця хотіли бачити на Камп Ноу ще влітку, але не знайшли 100 мільйонів євро, які хотів Манчестер Сіті. Очевидно, що у випадку отримання покарання від АПЛ і ймовірного невиходу в єврокубки футболіста відпустять значно дешевше.

Інший гравець, якого хоче Барса – це Ілкай Гюндоган. Однак тут буде простіше, адже влітку капітан "містян" стає вільним агентом і вже може укласти попередній контракт із будь-яким клубом. Раніше повідомлялося, що про перехід 32-річного хавбека Барселона вже домовилася.

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