Каталонський клуб розраховує завершити реконструкцію у вересні цього року. Місткість стадіону становитиме 105 тисяч глядачів, інформує Onze Mondial. Це зробить його найбільшим стадіоном у Європі.

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Зараз Камп Ноу переживає вражаючу трансформацію – на ньому встановлюють сучасне обладнання, зокрема 30 тисяч квадратних метрів сонячних панелей для забезпечення стадіону поновлюваною енергією.

Вболівальники зможуть скористатися новими зручностями, включно з відремонтованим музеєм, оглядовим майданчиком із панорамним краєвидом і поліпшеним магазином. Завершить цей спортивно-культурний комплекс багатофункціональний зал Palau Blaugrana на 15 тисяч місць. Проєкт також спрямований на потроєння доходів від гостинності за рахунок збільшення VIP-зон.

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