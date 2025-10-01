Барселона прийме ПСЖ у поєдинку 2-го туру основного етапу найпрестижнішого євротурніру. Шукайте склади команд у цій новині на "Футбол 24".

Барселона і ПСЖ оголосили стартові склади на матч 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Український центральний захисник парижан Ілля Забарний зіграє з перших хвилин. Без Кварацхелії, Дуе і Дембеле Луїсу Енріке доведеться покладатися в атаці на Барколя, Мбайє і Маюлу.

ФІФА підтвердила місце проведення Міжконтинентального кубка – Забарний дізнався, в якій країні відбудеться турнір

Барселона – ПСЖ: склади команд

Барселона: Щенсни – Кубарсі, Мартін, Кунде, Гарсія – де Йонг, Ольмо, Ямаль, Рашфорд – Торрес, Педрі

Запасні: Кочен, Жофре, Бальде, Араухо, Крістенсен, Касадо, Берналь, Фернандес, Бардагжі, Лєвандовскі

ПСЖ: Шевалье – Хакімі, Нуну Мендеш, Забарний – Вітінья, Руїс, Маюлу, Пачо, Невеш, Мбайє – Барколя

Запасні: Сафонов, Марін, Беральдо, Лукас Ернандес, Емері, Лi Канг-Ін, Рамуш

Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

"Вінець впевненої гри": Забарний змусив аплодувати топові французькі ЗМІ – тільки й розмов, що про Барселону