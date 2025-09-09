Збірна України у рамках кваліфікації ЧС-2026 зіграє проти Азербайджану. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Україна повинна громити Азербайджан

Успіх у матчі проти Франції міг би дати Україні додаткове право на помилку, однак дива не сталося. Підопічні Сергія Реброва грали непогано, але зазнали поразки. Детальні причини цієї невдачі були розібрані в аналітичному огляді на ютуб-каналі "Футбол 24".

Азербайджан – Україна: де дивитися другий матч команди Реброва у відборі ЧС-2026

Фіаско з французами дуже невдало наклалося на перемогу Ісландії над Азербайджаном. Острів'яни розгромили кавказців з рахунком 5:0, створивши колосальні проблеми для України. Наш конкурент у битві за друге місце вже зараз має +7 за різницею голів – а саме за цим показником будуть розподілятись позиції при рівності очок.

Відбір на ЧС-2026 став дуже коротким. У нашій групі всього чотири команди, а значить є тільки шість матчів. Два з них – проти гранда, і один "синьо-жовті" вже програли. Здолати нинішню Ісландію теж буде непросто, тож гіпотетична невдача України з Азербайджаном ризикує вилитись у шалену кризу. Аби її уникнути, підопічним Сергія Реброва необхідно не тільки перемагати в Баку, а й забивати якомога більше.

Зміни в таборі кавказців

На щастя, наш сьогоднішній суперник проходить через дуже важкий період. Остання перемога азербайджанців датується червнем 2024-го, а в офіційних матчах їх не знали з листопада 2023-го. За календарний рік їхня збірна зазнала 9 поразок в 11 матчах – не вигравши жодного. Команда зазнала розгромів не тільки від Швеції (0:6) чи Ісландії, а й навіть від Гаїті (0:3).

Цікаво, що настільки жахливу гру поставив іменитий тренер – Фернанду Сантуш. Зі збірною Португалії він взяв чемпіонат Європи та Лігу націй, однак до Азербайджану фахівець приїхав лишень за контрактом на 2 млн євро. Заробітчанин і не приховував цього факту, нагадуючи про контракт у відповідь на вимоги журналістів піти у відставку. Коуч навіть не намагався якось виправдатись, сонливо й односкладно відповідаючи на критику.

Вчора в обід стало відомо, що Фернанду Сантуша таки звільнили. Виконувати його обов'язки буде Айхан Аббасов, який тренує молодіжку, але часу на зміни ігрового малюнку в нього немає. Азербайджанські фани можуть сподіватись тільки на психологічний сплеск після зміни тренера – ну і на якийсь мотиваційний спіч та зарядженість футболістів. Їм треба виправлятись за 0:5.

Азербайджан здатний створити колосальні труднощі для України

Поразка з рахунком 0:5 у Рейк'явіку не має вводити в оману. Насправді кавказці дуже добре відзахищались проти Ісландії у першому таймі, поставивши низький блок у схемі 5-3-2. Висока позиція "вісімок" (Махмудова та Ібраїмлі) часто перетворювала її у 5-2-3 – високою трійкою кавказці парирували трійку суперника в задній лінії при розіграшах.

Азербайджанці до перерви надійно контролювали ширину й не провалювались у роботі між лініями. Вінгери і центрхави "вікінгів" намагалися відкриватись в зоні "десятки" – втім, коли на них йшла передача, то одразу ж висувався хтось із центрбеків кавказців. Задня трійка у цьому колективі старається працювати проактивно, накриваючи на прийманні.

Ці переміщення демонстрували, що команда добре розуміла, як перебирати суперників. Гравці знали, хто і де має бути при перебудовах. Розривів у задній лінії не виникало – в разі чого один із центрхавів заповнював їх. Як наслідок, Ісландія в основний час першого тайму мала всього два удари.

Звісно, у азербайджанців виникали помилки, але небагато. Буквально 3-4 до перерви, причому вони не були тенденційними. Перший пропущений гол від Ісландії прилетів лишень з кутового внаслідок програної верхової дуелі – а от з гри зламати низький блок Сантуша острів'яни не змогли.

Словом, Україні доведеться довбати якісний "автобус". Азербайджан у Ісландії почав "сипатись" вже після другого пропущеного гола, коли команда намагалась організувати щось попереду. До тієї миті кавказці навіть не думали атакувати – винятком були виноси кудись на одинокого нападника.

А тепер задумаймось – чи сильна збірна Сергія Реброва у зламуванні автобусів? Чи добре вона почувається при 65% володіння й контролем у перших двох третинах поля? Відповідь ви й самі знаєте, тож слід готуватись до валідолу.

Коли взагалі збірна України перемагала слабших суперників впевнено, з домінуванням чи розгромом?Востаннє це трапилось в товарняку з Молдовою прямо перед Євро-2024 – і то там було кілька неприємних ситуацій. Якщо ж взяти офіційні матчі, то відкотимось аж до часів Олександра Петракова, коли громили Вірменію (5:0, 3:0).

Україна може і повинна перемагати Азербайджан. Але як?

Хай там як, у разі невдачі в Баку "синьо-жовті" не матимуть жодного виправдання. Це буде просто смішно – зіграти гірше за Гаїті, Білорусь чи Естонію, обірвавши Азербайджану 11-матчеву безвиграшну серію. Тим паче, що у суперника є дуже серйозні вразливості.

Навіть у хорошому першому таймі в Рейк'явіку простежувались проблеми кавказців на стандартах. Зонний принцип оборони показав свою неефективність при гольовому кутовому та при п’ятому взятті воріт – гравців у штрафному ніби й багато, але у вирішальну мить ісландці мали перевагу 2-в-1 чи 3-в-1 у ключових зонах.

Попри явну орієнтацію на зонну оборону на кутових, азербайджанці ледь не показово ігнорували зону підбирання.

Зонний принцип можна швидко й відносно легко змінити на персоналки, однак тут теж не все слава Богу. Єдиноборства на стандартах і при кросах даються азербайджанцям непросто. Особливо виділявся центрбек Мустафазаде, який при високому зрості не вміє грати на "другому поверсі" – він програє боротьбу й помиляється позиційно. Ідеальна мішень для Довбика.

На флангах оборони азербайджанцям бракує швидкості. Такі футболісти, як Назаренко чи Волошин могли б від них тікати. Азербайджанці парирували цю проблему хорошою структурою захисту (навіть по перерві вона деякий час залишалася непоганою), однак фланги можна і треба тягати.

Як показав досвід другого тайму, ефективними проти азербайджанців стали здвоювання флангів. Здатність наших вінгерів виконати хороший крос викликає сумніви (за винятком Гуцуляка), але фулбеки точно вміють подавати – а значить вони повинні працювати в парі з вінгерами.

Остерігатись контратак не слід. У кавказців їх немає. Все, що вони роблять після втрати м'яча – це скидують м’яч назад під винос, але підтримки нападникам при цьому не надається. Айхан Аббасов теоретично може попросити діяти сміливіше, однак тоді Азербайджан надасть простір позаду.

Ісландія зрозуміла цей факт у перерві. Азербайджанців занадто поважали. У другому таймі вікінги зняли ногу з гальмівної педалі й почали нахабно перевантажувати задню лінію. І не тільки її – на флангах почали розігрувати комбінації з чисельною більшістю. 2-в-1, 3-в-2, 3-в-3 з динамічною перевагою тощо.

Стан збірної Азербайджана різко погіршився за такого футболу. На флангах одразу почали виникати перегрузи, а опорники почали розриватись. Центрбеки, намагаючись грати проактивно, висмикувались і залишались у високих позиціях.

Таким чином, рецепт перемоги збірної України виглядає простим. Це – швидкість на флангах, велика кількість кросів і стандартів, а також атаки великими силами на чужій третині. Звучить просто. Тим паче, що виконавці для такого футболу у нас є.

Від Сергія Реброва очікується ротація

Навряд чи ми побачимо в основі Калюжного – два матчі поспіль за шаленої інтенсивності він не витримає. Можливо, під ротацію потрапить і Ярмолюк, який набігався не менше. З великою ймовірністю опорну зону закриє Очеретько, про якого на прес-конференції після Франції згадував Сергій Ребров.

Втім, склад необхідно оновлювати не тільки через фізичні кондиції, а й через іншу тактичну модель. Тепер збірна України буде домінувати й зламувати "автобус". Контратак суперника не очікується, а значить можна поставити досить агресивний центр.

Чомусь здається, що зону правого інсайда віддадуть Бондаренку, щоб сформувати "шахтарівський" трикутник у центрі з двома сильними "десятками" – пасивність Артема при поверненні назад сьогодні не матиме великого значення, а ось його тонкі рішення в атаці могли спрацювати навіть проти Франції. Альтернативою є Шапаренко чи Зінченко.

От тільки Олександр може заходити в центр і з позиції лівого фулбека. Навряд чи він сильно втомлений клубним сезоном, а от його подачі з флангу дуже потрібні в сьогоднішній зустрічі (як і кроси Коноплі з правого). Якщо представника Ноттінгема все ж повернуть на позицію інсайда, то лівий край оборони закриє Михайліченко.

Для матчу проти Азербайджана логічним здається використання таких футболістів, як Гуцуляк і Зубков. Вони звикли діяти проти "автобусів", класно комбінують на чужій третині поля й дисципліновано заповнюють зони завершення – от тільки ця парочка втомлена попереднім поєдинком. Замість них можна поставити тільки швидкісних вінгерів (Назаренко, Волошин).

Вони не такі ефективні в зламуванні низьких блоків, однак ці футболісти мають високу швидкість. Для Азербайджанських флангів цей факт буде проблемою. Ну а комбінувати перед штрафним буде кому – там мають відкриватись і центрхави, і фулбеки, і нападник.

Вибір нападника на цей матч є дискусійним. Здається, що більш вигідним здається використання кремезного Довбика з його вмінням грати у штрафному й боротись. Власне, перший гольовий момент проти Франції мав би налякати азербайджанців – Артем відкрився з-за спини Чуамені, протиснув Діня й замкнув навіс у протихід голкіперу. Втім, форвард Роми зараз не в найкращих кондиціях, а у попередньому турі він набігав аж 78 хвилин.

З іншого боку, Ванат теж може бути корисним проти нинішніх азербайджанців. Ісландія показала це при третьому взятті воріт, коли перевантажила задню лінію 6-в-5. У комбінативній грі Владислав може приносити багато користі своїми "стіночками" та відкриваннями за спину. Важливо тільки, щоб підопічні Сергія Реброва реально масово заходили в зони перед штрафним.

Нових травм у складі збірної України немає. Як і три дні тому, тренерський штаб не може розраховувати на Романа Яремчука та Віктора Циганкова. Азербайджанцям же не допоможе нападник Ахундзаде, який зазнав пошкодження в Рейк'явіку.

Орієнтовні склади на матч Азербайджан – Україна

Азербайджан: Махаммадалієв – Бадалов, Мустафазаде, Дашдаміров – Хусейнов, Ібраїмлі, Абдуллазаде, Махмудов, Джафаркулієв – Емрелі, Дадашов

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Зінченко – Очеретько – Волошин, Бондаренко, Судаков, Назаренко – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – перемога України

Слід готуватись до дуже важкої зустрічі. "Синьо-жовті" вкрай непереконливі у зламуванні "автобусів", а у азербайданців він дуже толковий. Блок кавказців сипеться тільки тоді, коли на нього сильно натискають – от тільки у підопічних Сергія Реброва з перевантаженням оборони завжди виникають проблеми.

Не слід дивуватись, якщо до 60-ї хвилини рахунок залишатиметься невідкритим. Тим не менш, помилки у верхових дуелях та на стандартах, загальна втома й відсутність контргри повинна зламати азербайджанців. Якщо це вдавалося Гаїті, то і українці забити здатні.

Ставимо на перемогу нашої команди, але чи вдасться оформити розгром хоча б із рахунком 3:0? Ось на це ставити не рекомендуємо. За іменами збірна здатна і Бельгію винести, однак легких виносів андердогів за часів Сергія Реброва в офіційних матчах не було. Можливо, прорве хоча б зараз – а можливо і не прорве. Фіфті-фіфті.

Несподіваний хід Азербайджану, козирі України, вибір між Довбиком та Ванатом і головна проблема команди Реброва