ЛНЗ претендував на пенальті у ворота Полісся в першому таймі – м'яч зачепив руку Віалле, коли той у підкаті намагався заблокувати простріл. Арбітр вирішив не карати житомирян, оскільки бразилець ховав руку за спиною, а відстань після рикошету була невеликою.

Полісся здолало ЛНЗ і відірвалось від Кривбаса – гол Крушинського "зіпсував" шедевр Назаренка з кутового

На 27-й хвилині Полісся забило – Чоботенко буквально заніс м'яч у ворота ЛНЗ. Суддя скасував взяття воріт, помітивши в епізоді гру рукою. Перший тайм завершився без голів, а у другій активізувалось Полісся. Гуцуляк пробив, м'яч рикошетом від захисника полетів за комірець голкіперу ЛНЗ, але влучив у поперечку. А кутовий після цього завершився єдиним голом у зустрічі. Назаренко закручував у ворота від кутового прапорця, і м'яч дійсно туди летів та опинився у сітці від Богдана Крушинського, в якого влучив на самісінькій лінії.