"У нас є чудові гравці. Ми хочемо покращити наш склад у це трансферне вікно. Під "ми" я маю на увазі себе, персонал, гравців, правління та власників.

"Арсенал не був у паніці після появи Челсі": Романо пояснив, чому "каноніри" припинили боротьбу за Мудрика

Ми працюємо над цим, але ми укладатимемо угоди, які нам під силу, і які, на нашу думку, будуть правильними для клубу", – цитує Артету журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Арсенал вважався головним претендентом на підписання Мудрика, однак в останній момент у переговори втрутився Челсі, перебивши пропозицію "канонірів". Як наслідок, українець підписав з "синіми" контракт на 8,5 років.

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