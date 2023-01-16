Артета вперше прокоментував зрив трансферу Мудрика в Арсенал
Головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився щодо переходу Михайла Мудрика в Челсі.
"У нас є чудові гравці. Ми хочемо покращити наш склад у це трансферне вікно. Під "ми" я маю на увазі себе, персонал, гравців, правління та власників.
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Ми працюємо над цим, але ми укладатимемо угоди, які нам під силу, і які, на нашу думку, будуть правильними для клубу", – цитує Артету журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, Арсенал вважався головним претендентом на підписання Мудрика, однак в останній момент у переговори втрутився Челсі, перебивши пропозицію "канонірів". Як наслідок, українець підписав з "синіми" контракт на 8,5 років.
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