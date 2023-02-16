Манчестер Сіті здолав Арсенал у перенесеному матчі 12 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Завдяки перемозі над Арсеналом Манчестер Сіті повернувся на вершину турнірної таблиці АПЛ вперше з листопада минулого року. Цього вечора лондонський Арсенал дорого заплатив за свої індивідуальні помилки.

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У першому і третьому голах була пряма провина правого захисника "канонірів" Томіясу, винуватцем другого пропущеного Арсеналом м'яча став центральний захисник Габріел. Саме завдяки їхнім "старанням" Де Брюйне, Гріліш і Холанд забивали цього вечора. Грізний норвезький бомбардир взагалі оформив свій 26-й гол у поточному сезоні АПЛ.

Єдиний гол у складі господарів з пенальті забив Сака. Напевно весь завтрашній день уболівальники обох команд сперечатимуться, чи варто було арбітру дати Едерсону другу жовту картку в епізоді з порушенням правил...