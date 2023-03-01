Відповідне припущення оприлюднив англійський журналіст Дін Джонс у своїй колонці на порталі GiveMeSport.

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"Арсенал все ще має певне роздратування через ситуацію з Мудриком. Вони досі розчаровані тим, що він не став їхнім гравцем, тому що вони знають його здібності та те, наскільки високою може бути його стеля", – написав Джонс.

Нагадаємо, Челсі заплатив Шахтарю 70+30 мільйонів євро, "каноніри" пропонували менше. Поки Михайло не запалює в Англії – 6 матчів за "синіх" без результативних дій.

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