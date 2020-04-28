Аргентина офіційно завершила футбольний сезон – регламент довелося змінити на два наступні сезони

Аргентина вирішила остаточно відмовитися від можливості відновлення матчів в умовах пандемії коронавірусу.

Ускладнення ситуації в країні змусило погодитися на такий радикальний крок, інформує офіційний сайт AFA.

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Клуби та асоціація змирилися, що сезон не вдасться відновити до кінця червня і його доведеться принести в жертву заради подальших розіграшів. Упродовж наступних двох чемпіонатів не буде жодних переміщень між дивізіонами, а рішення про їхні терміни проведення буде ухвалене лише після послаблення наслідків пандемії. Раніше президент AFA Клаудіо Тапія заявив, що відновлення футболу може відбутися аж у січні 2021-го.

Додамо, що у Європі свій чемпіонат остаточно зупинили Нідерланди, тим же шляхом може піти і Бельгія.

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