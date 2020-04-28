toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Світ
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Аргентина офіційно завершила футбольний сезон – регламент довелося змінити на два наступні сезони

28 квітня 13:50 537 Читать на русском
Аргентина офіційно завершила футбольний сезон – регламент довелося змінити на два наступні сезони
Рівер Плейт – Бока Хуніорс / TNT

Аргентина вирішила остаточно відмовитися від можливості відновлення матчів в умовах пандемії коронавірусу.

Ускладнення ситуації в країні змусило погодитися на такий радикальний крок, інформує офіційний сайт AFA.

Чехія готова до відновлення чемпіонату – оприлюднена офіційна дата

Клуби та асоціація змирилися, що сезон не вдасться відновити до кінця червня і його доведеться принести в жертву заради подальших розіграшів. Упродовж наступних двох чемпіонатів не буде жодних переміщень між дивізіонами, а рішення про їхні терміни проведення буде ухвалене лише після послаблення наслідків пандемії. Раніше президент AFA Клаудіо Тапія заявив, що відновлення футболу може відбутися аж у січні 2021-го.

Додамо, що у Європі свій чемпіонат остаточно зупинили Нідерланди, тим же шляхом може піти і Бельгія.

Аргентина, яку ми втратили: останній бій команди Марадони

blog_ava
"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть
08:00
3398
Теги
коронавірус Світ Чемпіонат Аргентини
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
10
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук