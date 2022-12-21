Українці мали змогу стежити за катарським Мундіалем на телеканалах Суспільного телебачення та на платформі MEGOGO. Ще одним варіантом був перегляд матчів у Дії через Дія.ТV.

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Останньою можливістю глядачі скористались сповна, зокрема під час фіналу чемпіонату світу між Аргентиною та Францією (3:3, пенальті 4:2). На Суспільне Київ у Дія.ТV зустріч переглянули 1 230 839 користувачів, що є абсолютним рекордом для застосунку, повідомляє Михайло Федоров.

До слова, Дія.ТV запустили у березні, зокрема, для людей у зонах бойових дій чи тимчасовій окупації. Згодом додали музичні, спортивні, дитячі та інші розважальні канали, які доступні для усіх українців.

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