Збірна Англії в рамках чвертьфіналу Євро-2024 зіграє зі Швейцарією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Після нічийного підсумку в матчі з Німеччиною (1:1) та впевненої перемоги над Італією (2:0) швейцарці йдуть за черговим скальпом. До фіналу залишається два кроки, а в суперниках у команди Мурата Якіна найбільш блідий та невиразний фаворит на Євро-2024. Англія дивом врятувалася проти Словаччини, але Гарет Саутгейт незворушний – його команда все ще у справі та зберігає шанси на титул.

Євро-2024: Англія вже не перша – суперкомпʼютер спрогнозував нового переможця турніру

Реклама:

Ставка дня від ліцензійного букмекера GGBET – вилучення у матчі (коефіцієнт 5,05). Отримай неймовірний бонус до 150 000 грн від GGBET! Тримай лінію на Євро!



Швейцарія знову не відчуватиме тиску, адже й так перевершує очікування. Вони ще ніколи не пробивалися до четвірки найсильніших великого турніру, але цього разу заслуговують на це, як ніколи. Натомість виліт Англії на даному етапі вважатиметься великою невдачею. У ювілейному сотому матчі Саутгейта в ролі головного тренера "трьох левів" усі чекатимуть перемоги фаворита.

У попередньому раунді Швейцарія дуже переконливо обіграла Італію з рахунком 2:0. Тотальна домінація андердога розпочалася з першої хвилини і тривала до фінального свистка. Голи швейцарців стали наслідком контролю м'яча та агресії в атаці. Натомість в Італії періодично навіть виникали проблеми з переходом центру поля.

Власне, перевага у центрі поля стала можливою завдяки класній грі Граніта Джаки. Лідер швейцарців виконав більше передач в останній третині, ніж вся збірна Італії разом узята. Крім того, Джака надавав атакам своєї команди необхідного темпу та гостроти.

Улюблена гра швейцарців з трьома центральними захисниками може стати наріжним каменем для Англії. У схожому стилі діяли збірні Сербії та Данії. Мабуть, не варто нагадувати, наскільки складними були ці поєдинки для хлопців Саутгейта. Зрештою, Англія може відповісти тією ж монетою та вийти з формацією 3-4-3. Варто лише врахувати, що чвертьфінальний матч через дискваліфікацію пропустить захисник Марк Гехі.

До речі, у середині поля "трьох левів" у парі з Декланом Райсом може знову з'явитися Кобі Майну. Проти словаків 19-річний півзахисник непогано просував м'яч у заключну третину поля. Пошук вільних зон і доставка м'яча на Харрі Кейна будуть ускладнені стилістикою швейцарців, котрі захищаються в середньому компактному блоці з дуже малим простором між лініями.

Важливим може стати фактор зіграності. Якщо Граніт Джака та Ремо Фройлер провели разом 50 матчів у складі збірної, то пара Райс-Майну маєть лише 338 спільних хвилин. Безумовно, про стабільність мова йти не може.

Статистично фаворитом поєдинку є Англія. У 27 матчах англійці перемагали 18 разів. Попередні п'ять зустрічей виграли англійці. А остання перемога Швейцарії датована 1981-м роком.

Утім Швейцарія під керівництвом Мурата Якіна проявила себе у якості руйнівника міфів та грози авторитетів. Можливо, Англія знову пролізе у наступний раунд. Цілком реально, що Швейцарія вкотре подарує сенсацію. Але немає жодних сумнівів – це найсерйозніше випробування для англійців на Євро-2024.

Орієнтовні склади на матч Англія – Швейцарія

Англія: Пікфорд – Александер-Арнольд, Стоунз, Конса, Вокер – Майну, Райс – Сака, Беллінгем, Фоден – Кейн

Швейцарія: Зоммер – Шер, Аканджі, Родрігес – Варгас, Фройлер, Джака, Ебішер – Рідер, Ндоє – Емболо.

Вболівальники збірної Франції на матчі Євро-2024 вивісили провокаційний банер щодо передачі авіації Україні