Російський коментатор Олексій Андронов поділився думкою щодо скандалу за участю Андрія Павелка та Григорія Суркіса, який відбувся під час матчу Україна – Португалія.

"Весело все відбувається. Або точніше, "весело". У момент, коли збірна країни близька до дивовижного (але заслуженого) досягнення, перша особа її федерації-асоціації влаштовує чвари...

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Я знаю, що там було. І знаю, що Григорій Суркіс – не тільки поважна людина, але й у відмінній формі. І якщо він когось ударив в обличчя – значить, по ділу. І преЗЕдент вже втрутився в цю історію. Навіщо своїми руками розводити багаття навколо себе?" – написав Андронов у facebook.

Нагадаємо, конфлікт між Павелком і Суркісами розпочався з того, що Григорій Суркіс без запрошення прийшов у президентську ложу НСК Олімпійський під час матчу Україна – Португалія. Ветерани АТО, запрошені на цей матч, не захотіли перебувати з Суркісом в одній ложі. Павелко звернувся з відповідним проханням до Суркіса, той вперся, що й спровокувало конфлікт.

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