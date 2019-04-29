Андрієвський: Напевно, судді перевіряють, без скількох футболістів ми витримаємо

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поділився враженнями від перемоги над Львовом (1:0).

"Загальні враження від матчу позитивні, ми радіємо перемозі. Незважаючи на дії судді, ми проявили характер, отримали три очки – це найголовніше. Звичайно, було важко, маючи на два гравця менше, але ми дуже злагоджено грали в обороні, добре вибігали в контратаки, які завершувалися хорошими моментами.

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Напевно, судді якраз перевіряють, без скількох футболістів ми витримаємо. На тренуваннях ми відпрацьовуємо оборонні дії в меншості, думаю, це принесло свої плоди – ми здорово виглядали в захисті, можливо, певні напівмоменти у суперника виникали, але стовідсоткових не пригадаю", – поділився Андрієвський в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо вдев'ятьох вирвало перемогу у Львова завдяки голу Віталія Буяльського (1:0). У складі киян були вилучені захисники Микита Бурда та Томаш Кендзьора.

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