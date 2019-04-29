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Андрієвський: Напевно, судді перевіряють, без скількох футболістів ми витримаємо

11:03 184 Читать на русском
Андрієвський: Напевно, судді перевіряють, без скількох футболістів ми витримаємо
Олександр Андрієвський / фото: ФК Динамо

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський поділився враженнями від перемоги над Львовом (1:0).

 
Микита Бурда 19’
Віталій Буяльський 24’
Томаш Кендзьора 75’
19’ Микита Бурда
24’ Віталій Буяльський
75’ Томаш Кендзьора

"Загальні враження від матчу позитивні, ми радіємо перемозі. Незважаючи на дії судді, ми проявили характер, отримали три очки – це найголовніше. Звичайно, було важко, маючи на два гравця менше, але ми дуже злагоджено грали в обороні, добре вибігали в контратаки, які завершувалися хорошими моментами.

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Напевно, судді якраз перевіряють, без скількох футболістів ми витримаємо. На тренуваннях ми відпрацьовуємо оборонні дії в меншості, думаю, це принесло свої плоди – ми здорово виглядали в захисті, можливо, певні напівмоменти у суперника виникали, але стовідсоткових не пригадаю", – поділився Андрієвський в коментарі офіційному сайту Динамо.

Нагадаємо, Динамо вдев'ятьох вирвало перемогу у Львова завдяки голу Віталія Буяльського (1:0). У складі киян були вилучені захисники Микита Бурда та Томаш Кендзьора.

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Теги
Динамо Динамо Львів Львів Львів - Динамо Олександр Андрієвський Олександр Андрієвський
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