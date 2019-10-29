Андерлехт хоче позбутися Макаренка – українець майже рік не виходив на поле

Травматичність українського захисника Євгена Макаренка може призвести до його відходу з Андерлехта.

Бельгійський клуб шукає можливості для продажу або оренди 28-річного гравця, інформує Voetbal Belgie.

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Макаренко востаннє виходив на поле ще 2 грудня минулого року, а потім зазнав важкої травми. Після свого повернення весною захисник перестав отримувати ігровий час, а згодом знову травмувався. Проблеми зі здоров'ям перекреслили всі шанси Макаренка на місце в основі Андерлехта, тому клуб зробить все можливе, щоб українець перебрався в іншу команду. Його контракт з брюссельцями чинний до літа 2022 року, ціна за Transfermarkt – 1,5 млн євро.

Нагадаємо, що у Макаренка є досвід виступів за збірну України – екс-гравець Динамо провів 4 матчі у складі "синьо-жовтих".

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