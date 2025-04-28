Анчелотті та Бразильська конфедерація футболу досягли принципової угоди про те, що італієць стане головним тренером "селесао" на чемпіонаті світу 2026 року. Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

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Угода дійсна з червня, але не після клубного чемпіонату світу, а до нього. Повідомляється, що Реал і Анчелотті розлучаться по-хорошому, але їм ще належить обговорити деякі тонкощі дострокового розірвання контракту, який дійсний до 2026 року.

Раніше видання Relevo повідомляло, що італієць стане довічним послом "бланкос".

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