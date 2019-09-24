toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ГРАВЕЦЬ РОКУ ФІФА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

Аллегрі став головним претендентом на заміну Сульшера в Манчестер Юнайтед

12:04 117 Читать на русском
Аллегрі став головним претендентом на заміну Сульшера в Манчестер Юнайтед
Массіміліано Аллегрі / Reuters

Манчестер Юнайтед готовий запросити італійця Массіміліано Аллегрі, якщо Уле Гуннар Сульшер не зможе покращити результати команди.

Екс-наставник Ювентуса став головним претендентом на місце норвежця, інформує Tuttosport.

Рекорди в Італії та нездійсненна мрія про Лігу чемпіонів навіть з Роналду: чим запам'ятається Аллегрі в Ювентусі

Сульшер має певний кредит довіри керівництва МЮ, і наразі клуб не готовий звільняти тренера. Однак, якщо криза "червоних дияволів" затягнеться, то запрошення Аллегрі стане пріоритетом для манкуніанців. Раніше з'явилась інформація, що 52-річний італієць активно вивчає англійську мову, що може натякати на його зацікавленість у роботі на Туманному Альбіоні.

Джерело додає, що другим кандидатом на призначення в МЮ є Лоран Блан. Колишній захисник "червоних дияволів" не працює тренером з 2016 року, коли він покинув ПСЖ.

Ярмоленко очолює повстання, Клопп і Конте дають майстер-клас, Барса та МЮ деградують – огляд вогняного вікенду

blog_ava
Роналду не обрав Мессі та ван Дейка у голосуванні FIFA The Best-2019 – цікавий вибір португальця
08:24
2742
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • FIFA The Best-2019: названа символічна збірна року
    Світ — 23 вер3523 FIFA The Best-2019: названа символічна збірна року
9
год
:
26
хв
Барселона
22:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук