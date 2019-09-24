Аллегрі став головним претендентом на заміну Сульшера в Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед готовий запросити італійця Массіміліано Аллегрі, якщо Уле Гуннар Сульшер не зможе покращити результати команди.

Екс-наставник Ювентуса став головним претендентом на місце норвежця, інформує Tuttosport.

Рекорди в Італії та нездійсненна мрія про Лігу чемпіонів навіть з Роналду: чим запам'ятається Аллегрі в Ювентусі

Сульшер має певний кредит довіри керівництва МЮ, і наразі клуб не готовий звільняти тренера. Однак, якщо криза "червоних дияволів" затягнеться, то запрошення Аллегрі стане пріоритетом для манкуніанців. Раніше з'явилась інформація, що 52-річний італієць активно вивчає англійську мову, що може натякати на його зацікавленість у роботі на Туманному Альбіоні.

Джерело додає, що другим кандидатом на призначення в МЮ є Лоран Блан. Колишній захисник "червоних дияволів" не працює тренером з 2016 року, коли він покинув ПСЖ.

Ярмоленко очолює повстання, Клопп і Конте дають майстер-клас, Барса та МЮ деградують – огляд вогняного вікенду