Нагорода "Лев матчу" знайшла свого володаря за підсумками матчу 6-го туру Ліги націй Албанія – Україна.

Уболівальники обрали Олександра Зінченка "Левом матчу" Албанія – Україна, повідомляє прес-служба УАФ. За гравця лондонського Арсенала віддали свої голоси 57% учасників опитування.

Зінченко після гола зворушливо нагадав про війну – болюче число для всієї України

Відзначимо, що в Зінченка фактично не було конкуренції. Так, найближчий переслідувач, Ілля Забарний, отримав лише 14% голосів. На третьому місці автор другого м'яча "синьо-жовтих" Роман Яремчук – 9%.

Нагадаємо, що збірна України мінімально перемогла Албанію (2:1) завдяки голам Зінченка та Яремчука і буде боротися за елітний дивізіон Ліги націй в перехідних матчах.

Україна прорвалась у стикові матчі за еліту Ліги націй – Яремчук, Зінченко і Ко здолали Албанію у вирішальній грі