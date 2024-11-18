"У звʼязку з останніми обстрілами ворога, країни-терориста, наших цивільних міст хотів би висловити від себе особисто та від усіх гравців збірної України слова підтримки родинам загиблих. Хотів би нагадати, що війна в Україні триває. Ворог кожного дня обстрілює наші міста та вбиває наше мирне населення. І підкреслити, що ми дійсно вдячні усім за допомогу. Саме зараз ми потребуємо цієї допомоги від країн Європи.

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Чи є в команді травмовані? Ванат відновлюється. Ще є 24 години. Влад приїхав із бажанням грати. Сподіваюся, що він буде готовим до матчу. Чи пам'ятаю матчі проти Албанії у 1998-му році? Так, я пам'ятаю ті матчі. Але вважаю, що збірна Албанії змінилася. У них багато гравців з топ-чемпіонатів та Серії А. Тому важко порівнювати ці ігри. Албанці виходили на Євро-2024 та дуже добре там виступили.

Гравці збірної України краще виступають за клуби, а не за національну команду? Я не згоден із цим. У нас молода команда. Ми були наймолодшими на Євро-2024. Такі команди не є стабільними. Зараз у нас гарний баланс із досвідчених та молодих футболістів. Потрібно виходити на поле та показувати свою найкращу гру за збірну. Ми граємо проти найкращих футболістів своїх країн", – поділився Ребров на прес-конференції.

До слова, поєдинок Албанія – Україна відбудеться вже завтра, 19 листопада, початок о 21:45. Наразі "синьо-жовті" посідають останнє місце в групі 1 з 5 очками. Чехія лідирує з 8 балами в активі, у Грузії та Албанії по 7.

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