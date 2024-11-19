Сергій Ребров пішов на радикальні зміни

Тренерський провів перестановки в центрі поля та на вістрі атаки. В опорній зоні замість Бражка з'явився Калюжний, а Шапаренка на позиції інсайда замінив Зінченко. Форвардом у цій зустрічі став Яремчук, в той час як Довбик присів на лавку. Можливо, це рішення пов'язано із пошкодженням Артема й було заплановано завчасно.

У складі албанців досить несподівано зник лівий вінгер Байрамі, якого притримали в запасі. Зате повернувся правий вінгер Асані, хоча у попередній зустрічі його замінили до перерви. Також "орли" відмовились від простих виносів на форварда Туці – вони намагалися грати через контратаки й флангові комбінації, тож у трійку атаки вийшли мобільні Даку (форвард) та Мучі (вінгер).

Тактичні рішення Реброва нарешті принесли успіх

Кадрові зміни потягнули за собою й зміни тактичні. По-перше, в очі впадали відкривання Яремчука на межі другої та фінальної третини – Роман опускався, а партнери навантажували його передачами низом. Нападник відповідав вдалими скидками та комбінаціями.

Карта дотиків Яремчука. Роман виконав аж 43 дотики при 32 передачах (25 точних)

По-друге, при розіграшах на стадії білд-апу та при розвитку атаки Калюжному допомагав один із центрхавів. Поруч розташовувався або Зінченко, або Судаков. Івану дійсно було непросто із пасингом, хоча безнадійним опорник не виглядав – одного разу він навіть запустив діагональ за спини в штрафний, до якої трішечки не встиг Миколенко.

Зрештою, в очі впадала незвична для збірної України рухливість. Гравці швидко просувались по зонах, обмінювались позиціями та моментально вступали у відбирання. Забарний в одному з епізодів у першому таймі відібрав м'яч на лінії чужого штрафного. Також албанців непогано розтягували через діагоналі та переведення із флангу на фланг.

Фото: ADNAN BECI/AFP via Getty Images

Чи не вперше за всю Лігу націй вболівальники побачили граючу українську команду. Швидку, агресивну, з дуже хорошою роботою на м'ячі при 57% володіння. Без м'яча ж певні проблеми виникали – декілька контратак ми все ж допустили – але до перерви албанці награли на 0,07 xG.

Тріумфальний перший тайм

Українська збірна відкрила рахунок вже на 5-й хвилині. Миколенко, Яремчук і Судаков закрутили класну комбінацію на лівому фланзі – у її завершенні Георгій викотив пас на Романа, а той пробив з меж карного майданчика. Удар заблокували, однак м'яч відскочив до Зінченка.

Олександр вистрілив з лету в дотик, спрямувавши сферу під ліву стійку! 0:1!

Ефектний гол наші футболісти відзначили особливим чином. Гравці дістали футболку з цифрою "1000" – таким чином вони нагадали про тисячний день повномасштабного вторгнення в Україну. Молодці.

А на 10-й хвилині "синьо-жовті" подвоїли перевагу! У затяжній атаці класно проявили себе і Забарний (виконав рейд на чужу половину), і Гуцуляк (відкрився у напівфланзі під пас Іллі), і Яремчук із Судаковим. Останній видав подачу на дальню стійку, де Конопля протиснув Аєті – Юхим скинув м'яч на дальню стійку, а Яремчук добіг туди й замкнув. 0:2!

На 26-й хвилині справа могла дійти і до розгрому. Судаков завдав потужного пострілу з дистанції, змусивши Стракошу виконувати сейв. М'яч відскочив на правий край карного майданчика, звідки добивав Конопля. На жаль, фулбек Шахтаря пробив по горобцях.

Також можна згадати епізод на 40-й хвилині. Яремчук прийняв м'яч у центрі й ефектно скинув м'яч на лівий фланг, а там Зінченко відібрав м'яч у захисника. Після цього Олександр обіграв ще одного й виконав навіс на дальню стійку – Мудрик замикав з лету, але в площину не влучив.

Взагалі, Михайло розчарував, постійно граючи невлад. Обіграші на дриблінгу були (3 із 4 спроб виявились вдалими), однак подальшого загострення вони не приносили/ Gри цьому вінгер Челсі припустився 10 втрат при 24 дотиках.

Щоправда, в одному з епізодів Міша міг заробити пенальті. Його жорстко схопили за руку, однак арбітр промовчав. Вочевидь, не повірив, що українець наздожене м'яч.

Загалом, у першому таймі збірна України вела за ударами з рахунком 8:2, награвши на 0,91 очікуваний гол. Підопічні Сергія Реброва виграли 54% єдиноборств і мали 88% точності передач. Щоправда, всю цю ідилію на 1-й компенсованій хвилині міг зруйнувати Мучі, який обкрутився навколо Калюжного й вгатив під праву стійку метрів з 30-ти – сфера пройшла поруч з каркасом!

Другий тайм – черговий провал

Наш тренерський штаб вирішив обійтись без замін у роздягальні, а от Сілвінью кинув у бій Узуні та Байрамі. Ще за кілька хвилин на полі з'явився Ходжа. Це – важка артилерія албанців, яка одразу ж змінила дух гри.

Балканці почали швидко повертати м'яч після втрат на нашій третині поля й розбігатись у контратаки. Вже на 46-й хвилині Узуні відгукнувся на закидання й виривався на рандеву з Трубіним. Мірто навіть прокинув Анатолія, але м'яч не йшов у ворота.

Втім, на початку другого тайму господарям бракувало конкретики. "Синьо-жовті" ж мали навіть нагоди для третього гола. Зокрема, на 47-й хвилині Яремчук відібрав м'яч в опорній зоні та розігнав контратаку, реактивним ривком протягнувши м'яч на 50-60 метрів – далі стався пас на Судакова й постріл з дистанції. Сфера прилетіла точно до рук голкіпера.

На 57-й же Зінченко в дотик скинув м'яч Судакову, а той виконав ще довший рейд з м'ячем. Георгій на шаленій швидкості пробіг метрів 70, дотягнувши до лінії штрафного. Звідти він завдав удару над правою дев'яткою.

А от албанці почали помітно додавати. Перший дзвіночок пролунав на 58-й хвилині, коли Мітай запустив Узуні в прорив, а той вгатив з-за меж карного майданчика (трохи неточно). На 61-й же довелося прокинутись Трубіну – Анатолій парирував потужний постріл Аєті метрів з 30-ти, діставши м'яч з-під лівої стійки.

На деякий час Албанія припинила створювати моменти, однак ініціатива явно була за суперником. Графік очікуваної загрози в атаці був показовим – другий тайм виявився дзеркально протилежним для збірної України. Падіння володіння м'ячем до 32% не здивувало (команда захищала результат), однак поступово втрачався і контроль над грою. Наші футболісти все більше фолили, а контргра зникла.

Графік очікуваної загрози в матчі Албанія – Україна від порталу Fotmob

Зрештою, такий футбол вилився у пенальті на 74-й хвилині. Лячі прострілив з правого флангу, Балью п'яткою підрізав м'яч на лінію воротарського, а там Узуні випередив Трубіна. Мірто намалював падіння, хоча наявність контакту з Анатолієм виглядає дуже сумнівно.

Арбітр вказав на "позначку", а Байрамі впевнено переграв Трубіна – 1:2! Албанія відродила інтригу.

Заміни Сергія Реброва нарешті допомогли

На щастя, більшого албанці не добились. Вони навіть не змогли перебити "синьо-жовтих" у єдиноборствах, хоча за ударами на 90 хвилину "орли" вели з рахунком 6:3. При цьому з гри балканці награли на 0,77 очікуваних голів проти наших 0,08.

Частково збірна України не розвалилась завдяки замінам, хоча позитивно оцінити їх можна лише постфактум. Із виходом Шапаренка замість Калюжного аж на 68-й хвилині Сергій Ребров точно затягнув. На 76-й хвилині Довбик і Сич освіжили атаку та правий фланг, а на 85-й оборону посилили Таловєровим (Мудрик пішов відпочивати). Одночасно з ним Назаренко замінив Гуцуляка.

Фото: ADNAN BECI/AFP via Getty Images

Тим не менш, тиск Албанії поступово згас. Останній момент "орлів" трапився на 78-й хвилині, коли Байрамі відкрився під передачу на хід та бахнув з лінії штрафного. Рикошетом від захисника сфера пролетіла у метрі від лівої дев'ятки. На цьому все.

А от наша атака ожила в ендшпілі. Так, на 88-й хвилині Назаренко хитнув захисника й бахнув метрів з 20-ти під ближню стійку – Стракоша парирував.

На 90+1-й же Україна знову запорола подвійний шанс. Спочатку Судаков зачепився за переведення на лівий кут воротарського та пробив у Стракошу – а потім Назаренко зіграв на добиванні. Стракоша врятував і тут!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу збірної України з рахунком 2:1. У паралельному матчі Чехія здолала Грузію точно з таким же результатом – таким чином, підопічні Сергія Реброва обійшли Сакартвело в таблиці й посіли другу сходинку. Тепер чекаємо на стикові матчі за право зіграти в еліті Ліги націй.