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Агуеро вийшов на друге місце серед легіонерів за кількістю забитих м'ячів в АПЛ

21:35 500 Читать на русском
Агуеро вийшов на друге місце серед легіонерів за кількістю забитих м'ячів в АПЛ
Серхіо Агуеро / Opta

Хет-трик у ворота Хаддерсфілда став історичним для форварда Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.

Аргентинський нападник "містян" Серхіо Агуеро оформив хет-трик у сьогоднішньому матчі проти Хаддерсфілда та встановив відразу два цікаві досягнення.

Манчестер Сіті – Хаддерсфілд – 6:1 – відео голів та огляд матчу

Серхіо забив свій 146 гол в АПЛ та став другим бомбардиром серед легіонерів за всю історію АПЛ. Агуеро обійшов колишнього форварда МЮ та Арсенала Робіна ван Персі у активі якого 144 голи.

Найкращим бомбардиром серед легіонерів в АПЛ залишається екс-нападник "канонірів" Тьєррі Анрі – на його рахунку 175 забитих м'ячів.

Окрім цього, хет-трик у ворота Брайтона став вже 9 для Агуеро в АПЛ. За цим показником аргентинський снайпер поступається Алану Ширеру, який відзначився 11 хет-триками в чемпіонаті Англії, пише Opta.

Нагадаємо, Манчестер Сіті каменя на камені не залишив від Хаддерсфілда. Підопічні Гвардіоли перемогли з рахунком 6:1, в рамках другого туру АПЛ.

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Манчестер Сіті - Хаддерсфілд: Неділя 19 серпня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 1
Хаддерсфілд
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Теги
Англія Алан Ширер Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Манчестер Сіті - Хаддерсфілд Робін ван Персі Робін ван Персі Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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