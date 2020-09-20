Зоря підходила до центрального поєдинку 3-го туру УПЛ з двома поразками за спиною, перебуваючи на тринадцятій позиції, та ще й без Хомченовського – Дмитро підхопив коронавірус. Плюсами виступали наявність вболівальників на трибунах Славутич Арени та шалена пауза Шахтаря в календарі – "гірники" не виходили на поле в офіційних матчах з 25 серпня. Луїш Каштру при цьому здивував стартовим складом, поставивши Корнієнка на лівий фланг оборони, а замість Пятова випустивши Трубіна.

Зоря – Шахтар: Вернидуб відвідав матч УПЛ за участі своєї колишньої команди

Поєдинок стартував із цілого сузір'я моментів. Вже на 2-й хвилині Додо отримав блискучу діагональ від Патріка й перекинув Шевченка, який вийшов зустрічати бразильця – у ворота фулбек не влучив. Зоря одразу ж відповіда дальнім ударом Назарини повз ліву стійку, а на 4-й хвилині Юрченко пробив з лівого краю штрафного над поперечкою. Ще за хвилину Назарина завершив позиційну атаку пострілом з дистанції – Трубін спіймав м'яч. Після цього наступила коротка пауза в активності, однак на 12-й хвилині рахунок міг відкривати Тайсон – хавбек коліном замикав передачу Патріка в штрафний, але Шевченко впорався.

На 10-х хвилинах Шахтар відверто захопив ініціативу, розхитуючи оборону Зорі. Зрештою, контратака "гірників" на 17-й завершилась взяттям воріт: Корнієнко прострілив у штрафний, м'яч рикошетом від захисника полетів на дальню стійку, а Марлос звідти замкнув у ближній кут – 0:1! Здавалося, що це початок кінця для Зорі, однак підопічні Віктора Скрипника зрівняли рахунок вже на 20-й хвилині. Спрацював пресинг луганців: Додо після перехоплення тікав у контратаку, але Кабаєв відібрав м'яч у підкаті, викотив пас на лівий край карного майданчика, а Кочергін, хитнувши Степаненка, пробив у ближній кут – 1:1!

На 20-х хвилинах гра пішла на зустрічних курсах. Зоря могла вийти вперед на 24-й внаслідок відскоку після подачі з кутового та удару Кочергіна з дистанції. М'яч пройшов повз ліву стійку, а Шахтар одразу ж відповів фінтом Соломона на лівому краю штрафного з красивим пострілом у дальню дев'ятку – трішки неточно. Все йшло до голу, але пенальті у ворота "гірників" на 27-й хвилині все одно виявився несподіваним. Його привіз Степаненко, корпусом зачепивши Кабаєва – рішення Віталія Романова виглядало дуже суперечливо, однак VAR на цьому поєдинку все одно не було. Юрченко точним ударом з 11 метрів реалізував вирок – 2:1!

Зоря продовжувала атакувати, намагаючись закріпити перевагу. На 36-й хвилині зусилля луганців вилились у потужний постріл Кабаєва з правого краю штрафного, однак Трубін парирував. На 37-й Кочергін пробивав повз ліву дев'ятку з пасу Юрченка, але і Шахтар не залишався в боргу – на 39-й хвилині Тайсон обігрався з Патріком у стіночку, увірвався на лівий фланг карного майданчика й з носка вистрілив у дальній кут. Неточно! На 42-й же хвилині Патрік метрів з 10-ти поцілив у ближню стійку, однак останнє слово у першому таймі залишилось за Зорею – господарі заробили штрафний, Вернидуб завдав прямого удару в правий кут, але Трубін виконав блискучий сейв!

Другий тайм Шахтар почав із шаленого тиску на ворота Шевченка. На 47-й хвилині він вилився в удар Мораєса з правого флангу в ближній кут, який Микита спокійно взяв, однак подальша низка кутових завершилась голом Кривцова на 49-й – Сергій класно вистрибнув, покаравши Іванісеню та Фаворова за втрату концентрації. 2:2!

Після цього гра заспокоїлася хвилин на п'ятнадцять – моментів у цей відрізок зустрічі не виникало, за виключенням двох слабеньких дальніх ударів у виконанні Фаворова та Патріка. Втім, матч все одно виглядав динамічно, а на 67-й хвилині Зоря змарнувала чергову можливість забити третій гол – Юрченко відібрав м'яч на правому фланзі й викотив пас у центр штрафного, а Громов з носка пробив над поперечиною.

Після цього гра остаточно скотилася до позиційної боротьби. Луїш Каштру зробив спробу оживити її, кинувши у бій Тете, Коноплянку та Антоніо, а Віктор Скрипник на 78-й парирував двома замінами – освіжив лівий фланг (Гречкін замість Циганікса) і випустив опорника Цвєка замість Юрченка. Луганці збиралися тримати нічию, хоча на 86-й хвилині на полі з'явився Гладкий. Олександр в атаці себе не проявив, але й навала "гірників" в ендшпілі нічого цікавішого за два удари Коноплянки з-за меж штрафного не принесла – перший постріл був неточним, а інший виявився слабеньким, та й летів по центру. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию.

Зоря набрала перше очко й піднялася на одинадцяту позицію в турнірній таблиці. Шахтар, маючи в активі чотири залікових бали та матч у запасі, тримається на шостій сходинці.

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