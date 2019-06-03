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Зоря офіційно призначила Скрипника новим головним тренером

18:06 4155 Читать на русском
Зоря офіційно призначила Скрипника новим головним тренером
Віктор Скрипник / Фото VFC

Віктор Скрипник став новим керманичем луганської Зорі, яка гратиме в кваліфікації Ліги Європи.

Клуб оголосив про призначення українського фахівця на своєму офіційному сайті.

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Скрипник підписав контракт терміном на три роки. Офіційна презентація тренера відбудеться 18 липня на стадіоні Славутич Арена. Останнім клубом 49-річного наставника була латвійська Рига, з якою він вигравав чемпіонат і кубок країни.

Головним клубом в кар'єрі Скрипника є бременський Вердер, в якому він провів багато років у якості гравця, а потім очолював як головний тренер.

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