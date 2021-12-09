Єврокубкова кампанія завершується для України. Українські гранди в Лізі чемпіонів так і не здобули жодної перемоги, про Ворсклу й Колос вже навіть ніхто не згадає, і лише Зорі в Лізі конференцій пощастило виграти – причому одразу два матчі. Прикро тільки, що дві натужні звитяги над ЦСКА Софією не змінили загального розкладу. Зоря теж втратила шанси на євровесну за тур до останнього поєдинку.

Сподіватися на тріумфи над Ромою було наївно, хоча Буде-Глімт двічі довів: "вовків" боятися – в плей-офф не ходити. Саме норвезький колектив вважався конкурентом луганців у боротьбі за 1/16 фіналу Ліги конференцій. Традиційно зверхні до нетопових країн українські фанати вважали підопічних Віктора Скрипника фаворитами, але в першому ж матчі скандинави вказали нам місце – оборону Зорі почали розривати одразу зі стартовим свистком, а до 60-ї хвилини на табло горіли шокуючі 3:0. Лишень у компенсований час рахунок розмочив Сайядманеш.

Матч-відповідь у Запоріжжі мав би турнірне значення, якби у попередньому турі Буде-Глімт не переміг ЦСКА Софію – тоді б луганцям було достатньо розгромити "жовто-чорних". Дива не сталося, тож в Україну підопічні К'єтіла Кнутсена приїхали суто на екскурсію з вечірнім футболом для задоволення. Головне завдання гостей полягає у збереженні сил та здоров'я – команда стоїть всього в одному кроці від другого чемпіонства в історії, випереджаючи Мольде на три очки. На вихідних у першості Норвегії буде проведено останній тур.

Втім, сподіватись на відбування номеру у виконанні Буде-Глімта не варто. По-перше, у чемпіонаті залишається лишень не програти аутсайдеру. По-друге – цей колектив не звик грати в півноги, розділяючи матчі на "прохідні" та важливі. Справа навіть не у високій моралі, а у банальній звичці видавати максимум в кожній грф – тільки за таких умов скромна команда здатні брати чемпіонства й виступати в єврокубках.

Щонайгірше, Буде-Глімт звик видавати максимум за такими показниками, як темп передач, кількість проникних пасів, інтенсивність пресингу, тощо – К'єтіл Кнутсен ставить сучасний позиційний футбол з усіма необхідними атрибутами топових команд. Саме тому Рому й винесли з рахунком 6:1.

Зоря на ранньому етапі роботи з Віктором Скрипником теж намагалася рухатись в даному руслі, але регулярна втрата групи лідерів перед початком сезону не дозволяла розвивати нормальний проект. Коучу довелося підлаштовуватись – як наслідок, на третій рік роботи луганці скотилися до гри через довгі передачі й флангові контратаки (тиовий футбол аутсайдерів УПЛ). Довелося відмовитись навіть від культового для Скрипника "ромба".

В чемпіонаті подібні трансформації залишають колектив у боротьбі за бронзу, хоча поки що СК Дніпро-1 йде вище. В останніх турах ще й стала помітною втома – "чорно-білі" заслужено поступилися Львову й здобули дві вкрай важкі мінімальні звитяги над Олекандрією та Інгульцем. На єврокубки Зорі ж не вистачало ні сил, ні ідей – навіть матчі з ЦСКА Софією виявились жахливими за якісью гри. Обмаль моментів, жахлива робота в центрі та в обороні, втрата ініціативи по ходу зустрічі з аутсайдером – ось що побачили фанати в цих двох перемогах.

Поєдинки з болгарами, мабуть, стали найгіршими для Зорі за весь час роботи з Віктором Скрипником. Втім, у виїзній зустрічі з Ромою луганці несподівано сподобались – так, вони зазнали розгрому, однак в першому таймі команда діяла сміливо й створила кілька гострих епізодів. Якщо з таким же налаштуванням підійти до зустрічі з нинішнім Буде-Глімтом, то цілком можна зачепитись за ще одну перемогу.

Щоправда, попереду у "чорно-білих" надзвичайно важливий матч проти Динамо. Програвати в ньому не можна, адже СК Дніпро-1 матиме шанс зазимувати із відривом у 5 очок, та і Ворскла може обійти Зорю. Поєдинок проти Буде-Глімта вже нічого не вирішує, тож від прагматичного Віктора Скрипника цілком можна очікувати на ротацію. Зрештою, коли її ще проводити, як не в таких іграх? Хоча дуже хочеться, щоб луганці завершили український євросезон яскравою перемогою.

Кадрова ситуація

Травмовані: Хомченовський (під питанням), Шевченко

Дискваліфіковані: –

Не зіграють з інших причин: Кочергін (рішення клубу)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Буде Глімт

Зоря: Мацапура – ​​Фаворов, Цвек, Імереков, Снурніцин – Назарина, Казаков – Сайядманеш, Булеца, Кабаєв – Шахаб

Буде-Глімт: Хайкін – Сампстед, Лоде, Мое, Бйоркан – Сальтнес, Берг, Фет – Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегріно

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

З одного боку, Буде-Глімту необов'язково набирати очки у сьогоднішній зустрічі. Набагато важливіше зберегти сили, аби не втратити чемпіонство. З іншого – норвежці навряд чи не бажають виграти групу. Якщо поєдинок буде даватися скандинавам, вони додадуть обертів. Зоря ж навіть в основному складі капітально згоріла "жовто-чорним", а сьогодні луганці ще й повинні провести ротацію.

Втім, луганці точно не бажають завершувати євросезон понурою нічиєю. Тим паче, на власному полі. Тим паче, після розгрому в Норвегії. Щоправда, в останніх матчах у чемпіонаті підопічні Віктора Скрипника справили сумне враження, а єврокубковий темп гри Зоря у цьому році не витримувала. Саме тому букмекери рекомендують ставити на перемогу Буде-Глімта.

Тим не менш, ми ризикнемо поставити на нічию. На один матч завжди можна налаштуватись, а Буде-Глімт – це не Манчестер Сіті. Треба вірити у краще.