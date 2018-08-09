Зоря – Брага: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні ввечері луганська Зоря зіграє проти португальської Браги в рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Анонс гри читайте на Футбол 24.

Зоря – Брага

9 серпня, 21:30, Запоріжжя, "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Тобіас Вельц (Німеччина)

Телетрансляція на каналі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Зоря віддала бронзові нагороди минулого сезону УПЛ Ворсклі, і тепер підопічним Вернидуба потрібно проходити одразу двох суперників на шляху до групового турніру Ліги Європи, до участі в якому команда вже почала звикати. Сьогодні луганська команда розпочне перший раунд "битви за євроосінь" у Запоріжжі матчем з португальською Брагою.

Брага: все, що потрібно знати про суперника Зорі у Лізі Європи

Імовірно, Зоря отримала одного з найскладніших суперників на цьому етапі турніру і на луганську команду чекає дуже серйозний екзамен проти одного з кращих португальських клубів. Для того, щоб зберегти хороші шанси на вихід у наступний раунд, сьогодні ввечері Зоря має продемонструвати все найкраще, на що вона здатна.

Вчора. Запоріжжя. Зоря проводить передматчеве тренування

Старт сезону для луганчан вийшов досить неоднозначним: за стартовою перемогою над Маріуполем послідували поразка від Олександрії та нічия з Чорноморцем. Очевидно, що Брага – це зовсім інший рівень, команда, що регулярно приймає участь в єврокубках та нерідко доходить до різних стадій плей-офф Ліги Європи, а не так давно (2011) була фіналістом цього турніру.

Вернидуб: Брага була б серед лідерів в УПЛ

Брага, як це й належить португальському клубу, полюбляє володіти м’ячем, та скоріш за все, гратиме проти Зорі першим номером. Ключем до успіху Зорі в цьому протистоянні має стати надійність оборони, а також щільна гра в опорній зоні. Дуже важливо не дати розгулятися лідеру португальців – Рікарду Орті. Зазвичай, саме від цього атакувального хава йде найбільша небезпека біля воріт суперників Браги. Орта багато чого вміє, може обіграти, віддати ключову передачу, але при цьому він є ще й прекрасним завершувачем атак. Також у складі суперника Зорі слід виділити досвідченого бразильського півзахисника – Клаудеміра, який до Браги встиг пограти в Європі за Вітесс, Копенгаген та Брюгге.

Зоря влітку втратила одразу декілька гравців, яких можна віднести до ключових, і далеко не на усіх позиціях Юрій Вернидуб має рівноцінні заміни. Не слід наставнику Зорі сильно хвилюватися за останній рубіж, адже в нього в розпорядженні є досвідчений та кваліфікований Заурі Махарадзе, на правому фланзі захисту навіть після уходу Євгена Опанасенка є альтернатива у вигляді ветерана Каменюки та молодого вихованця київського Динамо – Тимчика.

Підопічні Абеля Феррейри також встигли опробувати газон Славутич-Арени

Найбільша ж проблема Зорі криється в нападі. Після уходу Юрі Фрейтаса великі сподівання були покладені на Фопала, але опальний француз в липні був відправлений Вернидубом в дубль "на перевиховання". Артем Громов, який нерідко грав на позиції центрального нападника, отримав серйозну травму і також не зможе допомогти своїй команді в протистоянні з Брагою. Фактично єдиним варіантом Зорі в атаці є бразильський форвард Рафаель Ратау, який в останньому матчі Зорі проти Чорноморця відкрив лік забитим голам за луганський клуб. Залишається сподіватися, що Рафаель заграє в Зорі не гірше за Бонавентуре та Юрі, а прекрасний шанс показати себе Європі він матиме вже сьогодні.

Абель Феррейра: Зоря – агресивна команда, будемо остерігатись контратак

Проблемою для Браги теоретично може стати той факт, що сьогоднішній поєдинок буде першим офіційним для португальців у цьому сезоні. Підопічні Абеля Феррейри провели вже вдосталь товариських зустрічей, але чемпіонат Португалії стартує лише у цей вікенд, тому є сподівання, що Брага не встигла набрати оптимальні кондиції. З іншого ж боку, суперник Зорі досить плідно провів передсезонну підготовку, а вишенькою на торті стали стали три погроми англійських клубів (Халл – 4:1, Міллуолл – 3:0 та Ньюкасл – 4:0). Особливо виділяється перемога над "сороками". Усі 4 м’ячі португальці забивали після перерви, та, що називається, "на будь який смак": дальній влучний постріл від Орти, покарання суперника за обрізку на власній половині поля, ідеальна контратака та не менш ідеальний розіграш стандарту. Зорі слід дуже остерігатися швидких контратак португальського клубу, адже Брага буквально за кілька секунд здатна розіграти разючу атаку.

Статистика протистояня та цікаві факти

Зоря та Брага жодного разу в історії не грали між собою, проте португальці шість разів грали з донецьким Шахтарем та ще двічі з київським Динамо. Для гірників Брага є чи не найзручнішим єврокубковим суперником з усіх, адже Шахтар в усіх шести поєдинках святкував перемоги. Динамо ж, в свою чергу, несподівано вилетіло від Браги на стадії ¼ Ліги Європи 2010/2011, хоча й не програло (1:1 вдома та 0:0 на виїзді). Саме в тому сезоні Брага дійшла до фіналу турніру, де поступилася землякам з Порту.

Зоря може зіграти з РБ Лейпциг або Універсітатею у плей-офф Ліги Європи

Кадрова ситуація

Як вже зазначалося вище, головною кадровою проблемою Зорі є травма одного з лідерів атаки Артема Громова. Брага ж прибула до України без травмованих Рікарду Феррейри (центрбек) та нападника Паулінью. Відсутність останнього є позитивною новиною для захисту Зорі, адже саме цей форвард є найбільшою ударною силою Браги в атаці.

Слова

Юрій Вернидуб, головний тренер Зорі:

Брага – це один з лідерів в Португалії поряд з Порту, Бенфікою і Спортінгом. Команду ми добре вивчили, залишилося вийти на поле і показати видовищну і хорошу гру. Що стосується складу на матч, то в принципі визначився з ним на 80-90%

Абель Феррейра, головний тренер Браги:

Підготувалися до цієї гри, добре вивчивши суперника. Працювали над їх сильними і слабкими сторонами. Знаємо, що Зоря – непроста, досить досвідчена команда, яка останні п'ять років перебуває в топ-4 українського чемпіонату. Ми ж команда з менталітетом переможців, і докладемо максимум зусиль, щоб перемогти

Орієнтовні склади на матч Зоря – Брага

Зоря: Махарадзе – Каменюка, Вернидуб, Сваток, Чеберко – Гордієнко, Сілас, Харатін, Хомченовський, Караваєв – Рафаель Ратау

Брага: Матеус – Гойяно, Рауль Сілва, Бруно Віана, Жефферсон – Вукчевіч, Есжайю, Клаудемір, Орта – Дієго Соуза, Вілсон Едуарду

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Артур Киселевський, Футбол 24