Капітан Монако Віссам Бен-Єддер ризикує отримати проблеми зі законом через діяльність в Іспанії.

32-річного колишнього нападника збірної Франції звинувачують у податкових махінаціях під час виступів за Севілью, інформує RMC Sport.

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Йдеться про період з 2016 по 2019 роки, коли Бен-Єддер не показував податковим органам Іспанії частини свого доходу. Коли розпочалось слідство, Віссам виплатив заборгованість у 270 тисяч доларів плюс відсотки. Але поки прокурор не знімає з нього обвинувачення. Зараз зірці Ліги 1 загрожують 9 місяців за ґратами та штраф 150 тисяч євро.

Нагадаємо, Віссам Бен-Єддер виступає за Монако з 2019-го й дослужився до статусу капітана. Цього сезону провів 27 поєдинків у всіх турнірах, забивши 17 м'ячів та віддавши 2 асисти.

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