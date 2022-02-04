Зимові збори – це період, коли українські команди проводять багато спарингів, але поспостерігати за ними можливість є далеко не завжди. Кінцевий рахунок – єдине, що залишається шанувальникам українського футболу.

Втім, вже цього року глядачі зможуть не чекати продовження сезону УПЛ, а насолодитися грою українських команд просто серед зими. Телеканал "Футбол 1" організував турнір, який дозволить командам потішити вболівальників яскравою грою та подарувати радість тим, хто скучив за грою мільйонів.

Winter Cup 2022

У новому турнірі беруть участь 4 команди: Металіст (Харків), Чорноморець (Одеса), Верес (Рівне) та Полісся (Житомир). Кожен учасник – це амбітний проєкт, який впевнено рухається до вершин та виводить український футбол на якісно новий рівень.

Скучив за українським футболом? Відчуй ритм гри та насолоджуйся новим футбольним форматом разом зі спонсором Winter Cup 2022 BetWinner.



BetWinner – будь націлений на перемогу. Дивись улюблену гру та твори нову історію українського футболу.



Стеж за щотижневими бонусами в телеграм-каналі Betwinner Casino – не прогав свій шанс спіймати удачу!

Турнір буде проходити у турецькому місті Белек, тому газони полів будуть в чудовому стані, що дозволить командам показати швидкий та динамічний футбол. Перші матчі відбудуться вже сьогодні: Полісся поміряється силами з Вересом, а Металіст покаже, чи готовий до УПЛ, у битві з Чорноморцем.

Втім, не футболом єдиним потішить турнір. У новій ролі себе спробують зіркові боксери – Олександр Усик та Олександр Гвоздик. Усик захищатиме герб житомирського Полісся, а Гвоздик спробує допомогти Металісту.

Усі команди зіграють між собою, тому переможець турніру визначиться у справедливій та безкомпромісній боротьбі. Розраховувати на нічию не варто – якщо переможця не виявлять в основний час, на команди чекає серія пенальті, перемога в якій дасть додаткове очко. Плюс очко – хороший бонус, але перемога все одно дарує більше шансів на чемпіонство.

Учасники представляють усі регіони України: захід, північ, південь та схід. Тому окрім честі герба клубу команди будуть битися за славу цілого регіону.

Наступні матчі відбудуться за таким календарем:

7 лютого

Полісся – Чорноморець

8 лютого

Металіст – Верес

11 лютого

Полісся – Металіст

12 лютого

Верес – Чорноморець

Переможець турніру визначається за кількістю набраних очок. У разі однакових показників до уваги беруться очні зустрічі та різниця забитих та пропущених голів, але без врахування серії післяматчевих пенальті.

Winter Cup 2022 – це футбольні пристрасті та видовищна гра, які змусять очікувати на повернення УПЛ з ще більшим нетерпінням.