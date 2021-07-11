Збірна США з баскетболу несподівано поступилася Нігерії в рамках підготовки до Олімпійських ігор в Токіо.

Найтитулованіша чоловіча збірна у світовому баскетболі програла Нігерії з різницею у три очки.

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За підсумками першої половини зустрічі США мали перевагу у два очки – 43:41, однак у двох останніх чвертях нігерійці відігралися та здолали команду легендарного Грега Поповіча з рахунком 90:87. Американців не врятував цілий ряд зіркових представників НБА – Дам'єн Ліллард, Кевін Дюрант, Бредлі Біл, Джейсон Тейтум та Бем Адебайо увійшли у стартову п'ятірку на зустріч з Нігерією.

Зауважимо, перед історичним фіаско американці видали рекордну серію з перемог – 39:0. Цікаво, що раніше США обігрували Нігерію у груповій стадії Олімпіади-2012 з рахунком 156:73. Американці здобували медалі на всіх Олімпійських іграх, у яких брали участь. Зокрема, 15 разів вони завойовували золото.

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