Сборная США по баскетболу неожиданно уступила Нигерии в рамках подготовки к Олимпийским играм в Токио.

Самая титулованная мужская сборная в мировом баскетболе проиграла Нигерии с разницей в три очка.

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По итогам первой половины встречи США имели преимущество в два очка – 43:41, однако в двух последних четвертях нигерийцы отыгрались и победили команду легендарного Грега Поповича со счетом 90:87. Американцев не спас целый ряд звездных представителей НБА – Дамиан Лиллард, Кевин Дюрант, Брэдли Бил, Джейсон Тэйтум и Бэм Адебайо вошли в стартовую пятерку на встречу с Нигерией.

Отметим, перед историческим фиаско американцы выдали рекордную серию из побед – 39:0. Интересно, что ранее США обыгрывали Нигерию в групповой стадии Олимпиады-2012 со счетом 156:73. Американцы добывали медали на всех Олимпийских играх, в которых участвовали. В частности, 15 раз они завоевывали золото.

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