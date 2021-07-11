Борець греко-римського стилю Жан Беленюк та дзюдоїстка Дарина Білодід показали форму, у якій збірна України виступить на Олімпійських іграх у Токіо.

Дворазові чемпіони світу поділилися у соцмережах фотографіями з Володимиром Зеленським у новій формі українських олімпійців.

Українська спортсменка дала шалену обіцянку перед Олімпіадою-2020 – вона у неймовірній формі

Бренд PEAK підготував нашим атлетам два комплекти екіпірування. Вони виконані з традиційним поєднанням синього та жовтого кольорів із блискучо білими вставками. На футболках українських спортсменів присутній напис "Ukraine". На відео з офіційної сторінки НОК у Twitter можна помітити, що комплект одягу доповнений модною сумкою – мінібегом або "бананкою".

Нагадаємо, Олімпіада у Токіо триватиме з 23 липня по 8 серпня. Ігри повинні були відбутися ще в 2020 році, однак через пандемію COVID-19 їх перенесли на це літо.

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