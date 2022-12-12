Зірка збірної Марокко встигне відновитись до півфіналу ЧС-2022 проти Франції
21:35 - Читать на русском
Захисник збірної Марокко Нуссаїр Мазрауї матиме можливість зіграти проти Франції у півфіналі ЧС-2022.
Твіттер-акаунт AlmarssadPro повідомляє, що Мазрауї переборов свої проблеми зі шлунково-кишковим трактом та буде готовий до гри з Францією.
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Також зазначається, що травмовані гравці отримали відпочинок вчора та сьогодні. Може відновитись ще один гравець – Ромен Саїсс, який не зміг дограти до кінця поєдинок з Португалією.
Додамо, що Марокк зустрінеться з Францією вже 14 грудня у другому півфіналі ЧС-2022. Початок гри о 21:00.
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