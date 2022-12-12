Твіттер-акаунт AlmarssadPro повідомляє, що Мазрауї переборов свої проблеми зі шлунково-кишковим трактом та буде готовий до гри з Францією.

ЧС-2022: африканські збірні вдвічі перевершили переможний рекорд на Мундіалях

Також зазначається, що травмовані гравці отримали відпочинок вчора та сьогодні. Може відновитись ще один гравець – Ромен Саїсс, який не зміг дограти до кінця поєдинок з Португалією.

Додамо, що Марокк зустрінеться з Францією вже 14 грудня у другому півфіналі ЧС-2022. Початок гри о 21:00.

Марокко закономірно переграло ще й Португалію – залізна оборона і провал голкіпера вивели в історичний півфінал ЧС-2022