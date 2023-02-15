Азар розчарувався в Анчелотті та майже не спілкується з наставником на тренуваннях Реала, повідомляє The Athletic.

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Еден відчуває, що не входить до основної групи "вершкових" через погані відносини з італійцем. Це змушує бельгійця думати про зміну клубу. Цього місяця Азар має зустрітись з керівництвом Реала, аби ухвалити остаточне рішення щодо завершення співпраці влітку.

Додамо, що Азар приєднався до Реала влітку 2019 року, проте не зумів стати хоча б гравцем основи, не кажучи вже про статус лідера. Головною проблемою Едена стали часті травми – у поточному сезоні бельгієць зіграв всього у 7 поєдинках, записавши до свого активу гол та асист.

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