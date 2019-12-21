Зінченко увійшов до п’ятірки найдорожчих лівих захисників АПЛ

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко продовжує впевнено утримувати статус найдорожчого українського легіонера.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів, що виступають в англійській Прем'єр-лізі. Згідно з рейтингом, український легіонер у складі Манчестер Сіті Олександр Зінченко увійшов в топ-25 найдорожчих захисників АПЛ. Цікаво, що у більш вузькопрофільному реєстрі, а саме серед найдорожчих лівих беків турніру, українець посідає високу п’яту сходинку.

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Топ-5 найдорожчих лівих захисників АПЛ:

1. Ендрю Робертсон (Ліверпуль) – 80 млн євро.

2. Бен Чілвел (Лестер) – 50 млн євро.

3-4. Бенжамен Менді (Манчестер Сіті) – 35 млн євро.

3-4. Люка Дінь (Евертон) – 35 млн євро.

5-6. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) – 30 млн євро.

5-6. Емерсон (Челсі) – 30 млн євро.

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