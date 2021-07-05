Український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко вирішив допомогти дітям. 24-річний півзахисник профінансував приїзд до Львова з Німеччини відомого німецького пластичного хірурга Клауса Екснера, повідомляє ТСН.

Ярмоленко вже розпорядився преміальними за Євро-2020 – гідний вчинок від капітана збірної України

Упродовж тижня фахівець буде оперувати дітей з вродженими і післяопіковими ушкодженнями. Візит лікаря, який вже втринадцяте приїздить в Україну, приурочили до Євро-2020.

Нагадаємо, вчора Зінченко разом зі збірною України повернувся до Києва. "Синьо-жовті" вперше в історії вийшли в плей-офф чемпіонату Європи, однак у чвертьфіналі поступились збірній Англії з рахунком 0:4 і припинили участь у турнірі.

Україна – Англія: Миколенко відбілив ім'я, зруйновані мрії Матвієнка про АПЛ, розчарували не всі – оцінки за 1/4 Євро