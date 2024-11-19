Півзахисник збірної України Олександр Зінченко відкрив рахунок у матчі 6-го туру Ліги націй проти Албанії та нагадав всьому світу про війну, яку розв'язала Росія.

Зінченко вже на 5-й хвилині відкрив рахунок у матчі проти Албанії, класно пробивши з льоту.

Албанія – Україна – відео голів у матчі Ліги націй

Одразу після цього Олександр підбіг до трибун, звідки йому передали футболку з цифрою 1000. Ця цифра є болючою для кожного українця, адже саме стільки триває повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої країни. .

Додамо, що перший тайм завершився з рахунком 2:0 на користь України – Яремчук на 10-й хвилині подвоїв перевагу "синьо-жовтих".