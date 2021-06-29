24-річний футболіст записав гол до свого активу у першому таймі матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти команди Швеції.

Швеція – Україна – відео голів

Завдякий цьому Олександр став наймолодшим гравцем в історії збірної України, який забивав на чемпіонатах Європи. На момент зустрічі Зінченку виповнилось 24 роки і 196 днів.

Цікаво, що лише Андрій Русол відзначався м'ячем за Україну в більш молодому віці на великому турнірі. Це сталось у матчі ЧС-2006 проти Саудівської Аравії. Екс-форварду тоді було 23 роки та 154 дні.

До слова, загалом в активі Олександра Зінченка вже 43 матчі у синьо-жовтій футболці, сім голів та дві результативні передачі.

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