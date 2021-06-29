Универсал Александр Зинченко вписал свое имя в историю "сине-желтых"

24-летний футболист записал гол в свой актив в первом тайме матча 1/8 финала Евро-2020 против команды Швеции.

Швеция – Украина – видео голов

Благодаря этому Александр стал самым молодым игроком в истории сборной Украины, который забивал на чемпионатах Европы. На момент встречи Зинченко исполнилось 24 года и 196 дней.

Интересно, что только Андрей Русол отмечался мячом за Украину в более молодом возрасте на крупном турнире. Это произошло в матче ЧМ-2006 против Саудовской Аравии. Экс-форварду тогда было 23 года и 154 дня.

К слову, всего в активе Александра Зинченко уже 43 матча в сине-желтой футболке, семь голов и две результативных передачи.

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