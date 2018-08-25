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Зінченко епічно "побився" з Делфом у стилі Mortal Kombat

24 серпня 23:52 316 Читать на русском
Зінченко епічно "побився" з Делфом у стилі Mortal Kombat
Олександр Зінченко / ФК Манчестер Сіті

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко продовжує створювати хороший мікроклімат в англійському Манчестер Сіті. Цього разу хавбек на тренуванні "містян" розважився з Фабіаном Делфом.

Прес-служба Ман Сіті зняла на відео кумедний епізод на тренуванні за участі півзахисників та виклала його в офіційний твіттер клубу.

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Зінченко посеред заняття викликав на "бій" Делфа, а працівники манкуніанців подали їхню сутичку як двобій із популярною відеогри Mortal Kombat. Щоправда, жодного удару одне одному українець і англієць не завдали, і, посміявшись, повернулися до роботи.

Нагадаємо, що впродовж літа ЗМІ постійно відправляють Олександра Зінченка до іншого клубу. У п'ятницю керманич Сіті Хосеп Гвардіола відзначив професіоналізм Зінченка, але не відкинув можливості його близького трансферу.

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Фабіан Делф Фабіан Делф
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