Зінченко епічно "побився" з Делфом у стилі Mortal Kombat

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко продовжує створювати хороший мікроклімат в англійському Манчестер Сіті. Цього разу хавбек на тренуванні "містян" розважився з Фабіаном Делфом.

Прес-служба Ман Сіті зняла на відео кумедний епізод на тренуванні за участі півзахисників та виклала його в офіційний твіттер клубу.

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Зінченко посеред заняття викликав на "бій" Делфа, а працівники манкуніанців подали їхню сутичку як двобій із популярною відеогри Mortal Kombat. Щоправда, жодного удару одне одному українець і англієць не завдали, і, посміявшись, повернулися до роботи.

Нагадаємо, що впродовж літа ЗМІ постійно відправляють Олександра Зінченка до іншого клубу. У п'ятницю керманич Сіті Хосеп Гвардіола відзначив професіоналізм Зінченка, але не відкинув можливості його близького трансферу.